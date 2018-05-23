Марселу с командой сына устроили шоу в раздевалке. Видео

В Сети появилось видео, на котором защитник "Реала" и сборной Бразилии Марселу играет в раздевалке команды своего сына. Игрок "королевского клуба" головой и ногами перепасовывался с детьми, после чего отправил мяч в своеобразные ворота – корзину для грязного белья.
На минувшей неделе сын Марселу побывал в раздевалке "Реала", где устроил аналогичное шоу, забив гол с передачи Серхио Рамоса.
Гол головой. Сын Марселу и игроки "Реала" устроили шоу в раздевалке. Видео
Like father, like son 👨👦– Indy Football (@IndyFootball) 22 мая 2018 г.
Marcelo returns the favour and completes the bin challenge with his son's teammates 🙌 pic.twitter.com/LQZOOCuIpW