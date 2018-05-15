Гол головой. Сын Марселу и игроки "Реала" устроили шоу в раздевалке. Видео

В Сети появилось видео, на котором сын защитника "Реала" Марселу развлекается в раздевалке мадридиской команды. Мальчик головой перепасовывается с игроками "Реала", после чего с передачи Серхио Рамоса отправляет мяч в импровизированные ворота - корзину для грязного белья.

После забитого гола все находившиеся в раздевалке очень эмоционально отпраздновали успех сына Марселу.