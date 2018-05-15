Гол головой. Сын Марселу и игроки "Реала" устроили шоу в раздевалке. Видео

В Сети появилось видео, на котором сын защитника "Реала" Марселу развлекается в раздевалке мадридиской команды. Мальчик головой перепасовывается с игроками "Реала", после чего с передачи Серхио Рамоса отправляет мяч в импровизированные ворота - корзину для грязного белья.
После забитого гола все находившиеся в раздевалке очень эмоционально отпраздновали успех сына Марселу.
Filho do Marcelo no vestiário do Real!!! Que demais!!!!! Hahahaahaha pic.twitter.com/9uzyHGFGvz– Potter (@lucianopotter) 15 мая 2018 г.
баламошка
Красава
22:35 15 мая