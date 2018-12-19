Марселу: "Очень жаль, что "МЮ" уволил Моуринью"

Защитник "Реала" Марселу признался, что сожалеет об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Также бразильца спросили, хотел бы он, чтобы португалец вернулся в мадридский клуб.

– Очень жаль, что его уволили, потому что он отличный тренер, и он не должен быть без клуба, – цитирует Mirror Марселу. – Возвращение в "Реал"? Не мне судить, должен ли он приехать в наш клуб, но я действительно ценю все, что он сделал для меня в Мадриде. Слухи появляются каждый день, это просто часть нашей реальности.