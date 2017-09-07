Марселу: "Когда мне было 18, слышал об интересе ко мне со стороны ЦСКА"

Защитник "Реала" Марселу рассказал, что, когда ему было 18 лет, к нему проявлял интерес ЦСКА. Он также добавил, что в конце его первого сезона в мадридском клубе его хотели отдать в аренду, но бразилец отказался.

– Ты быстро понимаешь, как все работает в "Реале". В конце моего первого сезона в клубе директор вызвал меня к себе в офис, – приводит As слова Марселу. – Я еще был молодым и немного сумасшедшим. Я приехал в кепке, ожидая короткого разговора. Он сказал мне, что меня хотят отдать в аренду, чтобы я набрался опыта. Но я подумал, что если уйду, могу больше не вернуться.

Тогда я спросил: "Если я не подпишу бумаги, мне не нужно будет уходить?". Я знал, что им придется нанять головорезов, чтобы заставить меня их подписать. Поэтому я сказал: "Я останусь здесь и буду набираться опыта", после чего встал и ушел.

Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и "Севилья" интересовались мной. В то время в "Севилье" было много бразильцев, так что я думал, что все будет в порядке.

29-летний Марселу играет за "Реал" с 2007 года. За это время он вместе с командой четыре раза становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и трижды – Суперкубок, а также три раза побеждал в Лиге чемпионов.