Марселино: "Черышев - фантастический игрок"

Главный тренер "Валенсии" Марселино высоко оценил игру хавбека клуба Дениса Черышева. "Летучие мыши" арендовали игрока сборной России у "Вильярреала" этим летом.

- Дениса мы уже знали по "Вильяреалу", - цитирует русскоязычная версия сайта УЕФА Марселино. - Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю. Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за "Валенсию" очень хорошо.

В текущем сезоне Черышев провел в составе "Валенсии" 10 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. Недавно он получил травму и пропустит сегодняшнюю игру Лиги чемпионов с "Янг Бойз".