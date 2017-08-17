Марко Асенсио: "Мои голы в Суперкубке Испании были великолепны"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио признался, что надолго запомнит голы, которые он забил "Барселоне" в матчах за Суперкубок Испании. Также он отметил, что его команда показала высокий уровень футбола.

- Мои два гола в Суперкубке Испании были великолепны, и я с удовольствием буду вспоминать про них, - цитирует пресс-служба клуба Асенсио. - Какой сложнее? Наверное, который был забит в первом матче, так как там я был в движении.

Фанаты демонстрируют нам невероятную поддержку, и поэтому, естественно, мы хотим вознаградить их за это титулами. Мы играли дома и должны были доминировать, мы создавали моменты и показали отличный футбол.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"