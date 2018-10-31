Малком намерен покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Малком хочет покинуть клуб из-за отсутсвия игрового времени, сообщает El Mundo Deportivo. Бразильский нападающий не может найти общий язык с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

Малком недоволен своим положением в команде и количеством игрового времени. По этому поводу футболист побеседовал с главным тренером "Барселоны" Эрнесто Вальверде, чтобы узнать о том, что ему нужно улучшить в своей игре.

Специалист не имеет претензий к игроку, после чего 21-летний бразильский нападающий принял решение покинуть сине-гранатовых.

В текущем сезоне Малком сыграл в двух матчах за "Барселону". Общее время на поле составляет 25 минут.