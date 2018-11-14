21:01 | Футбол — Испания

Малком: "Месси - футбольный инопланетянин"

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Нападающий "Барселоны"  Филипе Малком заявил, что его одноклубник Лионель Месси способен вдохновить других игроков. Он также добавил, что 31-летний аргентинец всегда желает лучшего для команды.

- За несколько минут до начала матча он сказал мне, что когда получит мяч, то найдет меня, - приводит слова Малкома ESPN. - Он делает так, поскольку является футбольным инопланетянином. Месси всегда хочет лучшего для команды. Поэтому он и является капитаном. Месси вдохновляет игроков на проявление их лучших качеств. 

Вы заряжаетесь энергией от человека, который выиграл пять "Золотых мячей", и получаете дополнительную мотивацию.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за "Барселону", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. 

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