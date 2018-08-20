Максим Гоналон перешел в "Севилью" на правах аренды

Полузащитник "Лиона" Максим Гоналон стал игроком "Севильи", сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и перешел в испанский клуб на правах аренды с опцией выкупа контракта за 10 миллионов евро. Детали соглашения не уточняются.

В прошлом сезоне 29-летний футболист сыграл в 23 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.