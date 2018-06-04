08:10 | Футбол — Испания

Луиш Фигу: "Надеюсь, что Роналду останется в "Реале". Как и остальные нынешние игроки"


Бывший полузащитник "Реала"  Луиш Фигу надеется, что Криштиану Роналду останется в мадридском клубе. После финала Лиги чемпионов Роналду намекнул на возможный уход из команды.

– Надеюсь, что Криштиану останется. Как и весь нынешний состав "Реала", – цитирует Marca Фигу. – Хотя ранее я говорил, что рано или поздно Роналду не будет играть за "Реал", но клуб останется одним из величайших в мире.

Я не ожидал, что уйдет Зидан. Но думаю, что он принял решение, которое стало лучшим для него и для клуба. Это его мотивы.

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