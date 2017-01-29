Луис Суарес: "Мяч на метр пересек линию ворот "Бетиса"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (1:1) отметил, команде будет крайне сложно выиграть национальное первенство, учитывая отставание от "Реала". Также уругваец прокомментировал эпизод, произошедший на 77-й минуте встречи, когда в течение одной атаки арбитр сначала не назначил пенальти за фол в штрафной хозяев на нападающем гостей Неймаре, после чего судейская бригада не заметила эпизода, когда мяч влетел за линию ворот "Бетиса" рикошетом от игрока "огурцов".

– Я отчетливо видел, что мяч на метр пересек линию ворот, – цитирует Marca Суареса. – Арбитры должны выполнять свою работу. Игрокам также остается только продолжать трудиться.

Понятно, что нам будет сложно выиграть чемпионат, потому что мы вновь потеряли очки. Нам было необходимо выиграть сегодня, как и в последующих матчах.