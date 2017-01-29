Луис Суарес: "Мяч на метр пересек линию ворот "Бетиса"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (1:1) отметил, команде будет крайне сложно выиграть национальное первенство, учитывая отставание от "Реала". Также уругваец прокомментировал эпизод, произошедший на 77-й минуте встречи, когда в течение одной атаки арбитр сначала не назначил пенальти за фол в штрафной хозяев на нападающем гостей Неймаре, после чего судейская бригада не заметила эпизода, когда мяч влетел за линию ворот "Бетиса" рикошетом от игрока "огурцов".
– Я отчетливо видел, что мяч на метр пересек линию ворот, – цитирует Marca Суареса. – Арбитры должны выполнять свою работу. Игрокам также остается только продолжать трудиться.
Понятно, что нам будет сложно выиграть чемпионат, потому что мы вновь потеряли очки. Нам было необходимо выиграть сегодня, как и в последующих матчах.
VIDEO: A clear penalty denied in favour of Barcelona, and a clear goal denied to Barcelona. pic.twitter.com/NoD6sg6TXP– Barça News Forum (@BarcaNewsForum) 29 января 2017 г.
Flamenco
оплачено Перцем!!!
11:42
Мух
Товарищи, это просто песец какой-то! Судье на глаза накончали перед матчем? КАК можно не увидеть пеналь и чистейший голешник в течении 20 секунд???
18:54 29 января
echo2011
Этот случай доказывает,что нужно повышать квалификацию арбитров,а не вводить видеоповторы.Если же их введут по любому поводу,то судьи потеряют концентрацию и вообще не будут ничего видеть.
18:40 29 января
giperforg
При чем тут видеоповторы, система определения голов работает отлично, конкретно для таких случаев её вполне хватит. Хотя как ту можно было даже на глаз не увидеть не понятно, да там еще и чистейший пенальти был.
18:36 29 января
Platinum1991
Вот вам ещё одно их МИЛЛИОНА доказательств того , что надо в футболе вводить ВИДЕОПОВТОРЫ! Тогда не будет таких судейских ГРУБЕЙШИХ ляпов, что в Испании, что в России!!! Только видеоповторы смогут объективно рассудить, кто на что наиграл! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения в футболе видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, КТО? на ЧТО? наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как "Спартак" вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
18:06 29 января
Clopodav
2knyaz boltconskiy И что вы будете делать, если СОГ определит не в вашу пользу? Ратовали-ратовали за нее, а потом так обидно станет.
17:57 29 января
Тони Старк
Если бы такой мяч не засчитали в пользу сраматака,то вой бы стоял на всю страну,а глюшняков бы захлебнулся от своих слюней,а игроки барсы даже судьям ничего не стали выговаривать.
17:42 29 января
shpasic
РФПЛ есть, куда стремиться!
17:38 29 января
ereke
Я просто тихо фигню, дорогая редакция
17:14 29 января
knyaz boltconskiy
А что, в этом топ чемпе,за показ которого они требуют немереннных денег, нет системы определения гола???
17:10 29 января