Луис Энрике: "Проблема в том, что второго Иньесты не существует"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что травма капитана команды Андреса Иньесты не повлияет на настрой коллектива. Хавбек получил повреждение в первой игре 1/4 финала Кубка Испании против "Реал Сосьедад" (1:0) и может пропустить ближайшие матчи каталонцев.

– Проблема в том, что второго Иньесты не существует, – цитирует Marca Энрике. – Есть много хороших игроков, выступающих на его позиции, но таких, как Андрес, просто нет. Тем не менее мы не можем останавливаться и менять свои планы. Мы всегда настроены на победу вне зависимости от того, кто может выйти на поле.