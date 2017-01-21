19:22 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Проблема в том, что второго Иньесты не существует"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что травма капитана команды Андреса Иньесты не повлияет на настрой коллектива. Хавбек получил повреждение в первой игре 1/4 финала Кубка Испании против "Реал Сосьедад" (1:0) и может пропустить ближайшие матчи каталонцев.

– Проблема в том, что второго Иньесты не существует, – цитирует Marca Энрике. – Есть много хороших игроков, выступающих на его позиции, но таких, как Андрес, просто нет. Тем не менее мы не можем останавливаться и менять свои планы. Мы всегда настроены на победу вне зависимости от того, кто может выйти на поле.

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