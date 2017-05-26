Луис Энрике: "Не скажу, что на пресс-конференциях чувствовал себя комфортно"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике нелестно отозвался о журналистах на последней предматчевой прес-конференции у руля каталонской команды. Он положительно оценил в целом свою работу с командой.

– У меня ощущения, что я покидаю цирк, но не скажу, кто тут клоун, – цитирует A Bola Луиса Энрике. – Залы для пресс-конференций – не те места, где я чувствовал себя комфортно. Мне приходилось постоянно защищаться. Но я остаюсь верен себе. Стараюсь никого не обижать.

В "Барселоне" я узнал многое. Могу легко вспомнить все хорошее, плохое. Мне хочется, чтобы оставалось какое-то наследие после меня. Титулы у нас были, а это главное для такого клуба. В целом это был положительный опыт.

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом" состоится завтра, 27 мая, начало встречи – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.