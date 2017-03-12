Луис Энрике: "Эйфория после победы над "ПСЖ"? "Барселона" быстро вернулась в прежний ритм"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 27-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (1:2) отметил, что не усталость стала причиной сегодняшнего поражения. Специалист подчеркнул, что команда играла не слишком интенсивно.

– Сегодня нам было тяжело создавать голевые моменты, – цитирует AS Энрике. – Когда они появлялись, мы их не использовали. Соперник доставил сегодня много неудобств. В начале игры я понял, что у нас будут проблем. Дело не в усталости, мы хорошо начали матч, но играли не слишком интенсивно. Нужно принять это поражение и готовиться к следующим игрокам.

Эйфория после победы над "ПСЖ"? Футболистам было не сложно вернуться в обычный ритм. Только тот, кто проходил через подобные моменты, понимает, в каком состоянии мы сейчас находимся и что пережили. Тем не менее, изначально было понятно, что с "Депортиво" нам будет тяжело.