Луис Энрике: "Барселона" должна играть сильнее и стабильнее"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике высказал мнение о том, что команде нужно прибавлять в игре. По словам испанского специалиста, каталонский клуб достаточно силен и сможет продолжить борьбу за чемпионский титул.

– Очевидно, что "Барселона" должна играть сильнее и стабильнее, – приводит Sport.es слова Энрике. – Но я не вижу причин для беспокойства. Не считая отдельных эпизодов, полагаю, что "Барселона" достаточно сильна, что позволяет команде продолжать борьбу за чемпионский титул.

После 13 туров чемпионата Испании каталонская команда имеет в активе 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Реала" на 6 очков. В следующем матче "Барселона" сыграет с "Реалом".