Лионель Месси: "Детей нельзя лишать возможности играть в футбол"

Капитан и форвард "Барселоны" Лионель Месси в предверии нового года дал интервью клубному телевидению каталонского клуба на тему футбола воспитании детей, сообщает Твиттер сине-гранатовых.
– Когда я был ребенком в Росарио (Аргентина), то постоянно играл в футбол на улице, – приводит слова Месси клубное телевидение каталонского клуба в Твиттере. – Дети нуждаются в том, чтобы быть детьми. Им необходимо разрешать играть и не лишать возможности играть в футбол. Если поменять правила, то многое изменится в нашей жизни.
🎄 Leo #Messi 👍 A Christmas to change it all. https://t.co/2avcqm033I#BarçaNewRules pic.twitter.com/2nSBVNfqEG– FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 декабря 2018 г.
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