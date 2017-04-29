23:58 29 апреля | ФУТБОЛ — Испания

"Леванте" вернулся в ла лигу

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"Леванте" за шесть туров до окончания первенства испанской лиги 2 гарантировал для себя одно из двух первых мест в турнирной таблице, обыграв на своем поле "Овьедо" (1:0). Тем самым команда из Валенсии вернулась в ла лигу спустя год после того, как ее покинула. Болельщики встретили победу массовым выходом на поле, а сама команда отправилась праздновать в город.

 

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