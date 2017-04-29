"Леванте" вернулся в ла лигу

"Леванте" за шесть туров до окончания первенства испанской лиги 2 гарантировал для себя одно из двух первых мест в турнирной таблице, обыграв на своем поле "Овьедо" (1:0). Тем самым команда из Валенсии вернулась в ла лигу спустя год после того, как ее покинула. Болельщики встретили победу массовым выходом на поле, а сама команда отправилась праздновать в город.

¡La euforia se desata en el 'Ciutat de València'! ¡Los jugadores salen al césped! #ContigoHemosVuelto pic.twitter.com/wS4yZQgLaD – Levante UD (@LevanteUD) 29 апреля 2017 г.