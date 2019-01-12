"Леганес" - "Уэска": видеотрансляция матча - в 15.00

В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 12 января, "Леганес" примет "Уэску".

Клубы – из нижней части турнирной таблицы. "Уэска" имеет всего 11 очков и идет последней, у "Леганеса" - 19, но команда находится очень близко к зоне вылета.

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Следить за матчем "Леганес" – "Уэска" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

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