Лаюн перешел в "Севилью" из "Порту"

Защитник Мигель Лаюн до конца будет выступать за "Севилью" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Права на футболиста принадлежат "Порту". По условиям соглашения, испанский клуб имеет право первоочередного выкупа 29-летнего мексиканца.

– Моя цель – сражаться, я знаю, что в команде присутствуют сильные игроки, и хочу внести свой вклад в успехи клуба, – цитирует пресс-служба "Севильи" Лаюна. – Хочу играть как можно больше, радовать фанатов и завершить сезон максимально высоко.

В текущем сезоне защитник провел за "Порту" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.