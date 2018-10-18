Лаудруп хочет возглавить "Реал"

Бывший игрок "Реала" Микаэль Лаудруп через своих агентов изучает возможность возглавить мадридскую команду. Как сообщает AS, датчанин, который остался без клуба после ухода из "Аль-Райана", хочет воспользоваться ситуацией вокруг Хулена Лопетеги. Нынешний главный тренер "Реала" оказался под давлением и угрозой отставки, поскольку команда не может выиграть четыре матча подряд и не забил на протяжении этого отрезка ни одного мяча.

Лаудруп ранее работал в Испании с "Хетафе" и "Мальоркой". Также он возглавлял "Спартак", "Брондбю", "Суонси" и "Лехвию".