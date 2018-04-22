"Лас-Пальмас" проиграл "Алавесу" и вылетел из ла лиги 1

"Лас-Пальмас" крупно проиграл "Алавесу" в матче ла лиги 1 - 0:4. Поражение лишило клуб с Канарских островов шансов на сохранение места в элитном дивизионе.

"Лас-Пальмас" стал вторым клубом, оформившим вылет в ла лигу 2 - ранее шансов остаться в ла лиге 1 лишилась "Малага".

Чемпионат Испании

Ла лига

34-й тур

"Лас-Пальмас" - "Алавес" - 0:4 (0:0)

Голы: Эль-Хаддади, 51 (0:1). Эль-Хаддади, 73 (0:2). Медран, 79 (0:3). Собрино, 90+1 (0:4).