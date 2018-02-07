Ла лига сообщила об оскорблениях Пике и Шакиры со стороны фанатов "Эспаньола"

Ла лига сообщила Королевской испанской футбольной федерации, что фанаты "Эспаньола" оскорбляли защитника "Барселоны" Жерара Пике и его жену Шакиру во время каталонского дерби (1:1), которое состоялось 4 февраля. По информации Sport.es, поклонники "Эспаньола" скандировали кричалки после забитого гола в ворота сине-гранатовых.

Напомним, что счет в этой встрече сравнял Пике. После гола он приложил к губам палец, адресовав жест фанатам "Эспаньола". После этого мяча поклонники бело-синих продолжили скандировать нелицеприятные речевки.