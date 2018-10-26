Ла лига готова подать в CAS на запрет проводить матч "Жирона" - "Барселона" в США

Руководство ла лиги готово подать в суд на решение ФИФА запретить проводить матчи турнира в США, сообщает AP. Совет ФИФА в пятницу выступил против проведения матча "Жирона" - "Барселона" в США. Президент организации Джанни Инфантино заявил, что ФИФА поддерживает принцип, по которому официальные матчи чемпионата должны проходить на территории, подотчетной национальной федерации.

Ла лига оспорит данное решение в CAS, если получит официальное уведомление о запрете япроводить матч в США.

Игра "Жирона" - "Барселона" должна состояться 27 января.