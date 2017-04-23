Кристиан Карамбе: "Перес может купить в "Реал" Месси, но я бы советовал приобрести Мбаппе"

Бывший защитник "Реала" Кристиан Карамбе признался, что не удивился бы переходу форварда "Барселоны" Лионеля Месси в мадридский клуб. По его словам, президент "Реала" Флорентино Перес способен купить кого угодно.

– Перес никогда не разочаровывает, когда речь идет о подписании игроков, – цитирует A Bola Карамбе. – Он всегда подписывает великих игроков. Ему удалось подписать Кака, Каннаваро, Криштиану Роналду, Зидана, Луиша Фигу. Возможно, то же самое произойдет с Месси. Никогда нельзя этого исключать. Но лично я хотел бы видеть в "Реале" Мбаппе из "Монако". Это стратегическая цель. Он добьется невероятного прогресса.

Напомним, матч "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.