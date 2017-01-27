Криштиану Роналду женится в 2018 году

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду летом 2018 года запланировал свадьбу, утверждает Correio да Manha. Избранницей португальца станет модель Джорджина Родригес, с которой футболист встречается с декабря минувшего года. Согласно источнику, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес.