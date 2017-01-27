Криштиану Роналду женится в 2018 году

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду летом 2018 года запланировал свадьбу, утверждает Correio да Manha. Избранницей португальца станет модель Джорджина Родригес, с которой футболист встречается с декабря минувшего года. Согласно источнику, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес.
#CristianoRonaldo goes handbag-shopping for girlfriend #GeorginaRodriguez https://t.co/6amQPkq0aW#middaysports pic.twitter.com/kYPq668uOX– mid-day (@mid_day) 16 января 2017 г.
Raven30101979
Жаль,что не на Месси женится! Красивая была бы пара!
12:34
ereke
а Джорджина Родригес точно не была мужчиной)))
12:05
Алый Дракон
Федя Смолов же сказал, что "женщины помеха футболу" - вот Криштиану и имеет друга из Марокко ))) А теперь, видимо, вообще решил закончить после ЧМ-18 ))
11:48
MurrrMan
Свадьба будет в Лондоне. Элтон Джон ждет.
11:16
Ну и ...?
ну раз Лео женится, значит и ему надо, а то как же!
11:06
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
маменькин гёлбой)).
10:59
Робат
Раньше 2018 года мама жениться не разрешила! Да он до этого времени другую подругу себе найдет!
10:52
ЮКИ
на ирке шейк?она,вроде бы,как немного беременна?!а куда все его дружбаны денутся?пидоры очень ревнивы,могут и бритовкой полоснуть!
10:49
spartakmoskva63
А как же марокко?
10:43
lokofanat
Согласно источнику, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес----------------------------------" - Маааам, я боксёра люблю! - Молчи, я кому сказала, женись на этой девушке, я от неё в восторге! Не позорь семью!"
10:39
ravilius777
на киркорове
10:38
ФанаТыЧ
CSKA_LV, проверял?)
10:36
lokofanat
Имя жениха уже известно? ;)
10:32
CSKA_LV
как такую чушь можно писать , люди знакомы пару месяцев а женятся ,через год или больше , причем один из них гей
10:32