10:27 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду женится в 2018 году

Криштиану РОНАЛДУ (справа) и Джорджина РОДРИГЕС. Фото AFP
Криштиану РОНАЛДУ (справа) и Джорджина РОДРИГЕС. Фото AFP
0
0
0
14

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду летом 2018 года запланировал свадьбу, утверждает Correio да Manha. Избранницей португальца станет модель Джорджина Родригес, с которой футболист встречается с декабря минувшего года. Согласно источнику, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес.

0
0
0
14
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Raven30101979

Жаль,что не на Месси женится! Красивая была бы пара!

12:34

ereke

а Джорджина Родригес точно не была мужчиной)))

12:05

Алый Дракон

Федя Смолов же сказал, что "женщины помеха футболу" - вот Криштиану и имеет друга из Марокко ))) А теперь, видимо, вообще решил закончить после ЧМ-18 ))

11:48

MurrrMan

Свадьба будет в Лондоне. Элтон Джон ждет.

11:16

Ну и ...?

ну раз Лео женится, значит и ему надо, а то как же!

11:06

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

маменькин гёлбой)).

10:59

Робат

Раньше 2018 года мама жениться не разрешила! Да он до этого времени другую подругу себе найдет!

10:52

ЮКИ

на ирке шейк?она,вроде бы,как немного беременна?!а куда все его дружбаны денутся?пидоры очень ревнивы,могут и бритовкой полоснуть!

10:49

spartakmoskva63

А как же марокко?

10:43

lokofanat

Согласно источнику, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес----------------------------------" - Маааам, я боксёра люблю! - Молчи, я кому сказала, женись на этой девушке, я от неё в восторге! Не позорь семью!"

10:39

ravilius777

на киркорове

10:38

ФанаТыЧ

CSKA_LV, проверял?)

10:36

lokofanat

Имя жениха уже известно? ;)

10:32

CSKA_LV

как такую чушь можно писать , люди знакомы пару месяцев а женятся ,через год или больше , причем один из них гей

10:32

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ