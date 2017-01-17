Криштиану Роналду впервые попал в заявку "Реала" на матч Кубка Испании в этом сезоне

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на первый матч 1/4 Кубка Испании против "Сельты". В списке игроков оказался нападающий Криштиану Роналду, до этого не попадавший в заявки на игры национального кубка.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Рамос, Варан, Начо, Марселу, Данилу;

полузащитники – Кроос, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мариано, Мората.

Матч "Реал" – "Сельта" состоится 18 января и начнется в 23.15 по московскому времени.