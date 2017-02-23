Криштиану Роналду - одноклубнику: "Я забил гол "Валенсии", а ты что сделал?!"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после перенесенной игры 16-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:2) вступил в конфликт с одним из одноклубников, информирует AS. В подтрибунном помещении португалец крикнул: "Я забил гол, а ты что сделал?!" Распознать адресата посыла лучшего бомбардира мадридцев не удалось. Инцидент был зафиксирован телевизионными камерами.
andresoccer
имя одноклубника по объективным причинам умалчивается)).. как же надоели эти желтые новости.. роналду поел, роналду поспал, роналду позагорал...
21:55
Thomas_Boy
Величайший гей мирового футбола.
21:54
Flamenco
Кристина играешь последний сезон! Лавка тебя ждет!
21:50
ПИПКИНПАПА
"А я сломаю тебе нос " был ответ
21:50