21:18 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду - одноклубнику: "Я забил гол "Валенсии", а ты что сделал?!"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после перенесенной игры 16-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:2) вступил в конфликт с одним из одноклубников, информирует AS. В подтрибунном помещении португалец крикнул: "Я забил гол, а ты что сделал?!" Распознать адресата посыла лучшего бомбардира мадридцев не удалось. Инцидент был зафиксирован телевизионными камерами.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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andresoccer

имя одноклубника по объективным причинам умалчивается)).. как же надоели эти желтые новости.. роналду поел, роналду поспал, роналду позагорал...

21:55

Thomas_Boy

Величайший гей мирового футбола.

21:54

Flamenco

Кристина играешь последний сезон! Лавка тебя ждет!

21:50

ПИПКИНПАПА

"А я сломаю тебе нос " был ответ

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