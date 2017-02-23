Криштиану Роналду - одноклубнику: "Я забил гол "Валенсии", а ты что сделал?!"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после перенесенной игры 16-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:2) вступил в конфликт с одним из одноклубников, информирует AS. В подтрибунном помещении португалец крикнул: "Я забил гол, а ты что сделал?!" Распознать адресата посыла лучшего бомбардира мадридцев не удалось. Инцидент был зафиксирован телевизионными камерами.