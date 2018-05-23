Криштиану Роналду: "Неймар? Всегда говорят про 50 новых игроков, но никто не приходит"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду в ответ на слухи о возможном переходе нападающего ПСЖ Неймара в мадридский клуб заявил, что не может уследить за всеми трансферами. Португалец отметил, что каждый раз вокруг "Рела" ходит много разговоров о новых футболистах, но остаются в клубе одни и те же.

– Неймар в "Реале"? В Мадриде постоянно обсуждают трансферы, – цитирует Marca Роналду, – невозможно уследить. Я здесь уже восемь лет, и все всегда говорят про 50 новых игроков, а в итоге никто из них не приходит. К сентябрю в команде появится много новых футболистов, но до финала, как всегда, дойдут одни и те же.

В текущем сезоне 26-летний Неймар принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых отметился 30-ю забитыми мячами и тремя результативными передачами. 22 мая бразилец заявил, что не покинет ПСЖ этим летом.

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