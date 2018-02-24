Коутинью и Дембеле впервые вместе попали в стартовый состав "Барселоны"

Стал известен состав "Барселоны" на матч 25-го тура чемпионат Испании против "Жироны". За каталонцев впервые вместе с первых минут сыграют перешедший из "Ливерпуля" за 160 миллионов евро (40 из них - бонусы) полузащитник Филиппе Коутинью и купленный у дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро нападающий Усман Дембеле. Вместе с ними в атаке сине-гранатовых с первых минут сыграют Лионель Месси и Луис Суарес.

Полносью стартовый состав "Барселоны" выглядит следующим образом:

Тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Альба - Бускетс, Ракитич, Коутинью - Дембеле, Суарес, Месси.

Матч "Барселона" - "Жирона" состоится сегодня, 24 февраля, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.