Кике Флорес: "Месси - лучший в истории, Роналду - в топ-10"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес в преддверии матча Кубка Испании против "Барселоны" отметил нападающего Лионеля Месси. Кроме того, специалист поставил аргентинца выше форварда "Реала" Криштиану Роналду, включив того в топ-10 лучших игроков.

- Месси – лучший игрок в истории, - цитирует Sport Флореса. - Немногие спортсмены могут заставить меня сесть на диван и смотреть их игру, но Месси – один из них. Я сажусь и смотрю на игру Месси. 15 лет назад я смотрел, как играет Роналдо, Майкл Джордан, Марадона. По моему мнению, они выделяются.

Не буду спорить относительно того, кто лучше - Месси или Криштиану Роналду. Роналду будет в топ-10. Но не будь его сейчас, никаких споров и не возникло.