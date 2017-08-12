Кейлор Навас: "Реал" не думает о том, что "Барселона" стала слабее с уходом Неймара"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас в преддверии первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" отметил, что в составе каталонцев найдется игрок, который захочет заменить ушедшего в "ПСЖ" нападающего Неймара. Ранее сообщалось, что бразилец выкупил свой контракт у сине-гранатовых за 222 миллиона, после чего подписал соглашение с парижанами.

– Ни для кого не секрет, каким талантливым футболистом является Неймар, – цитирует Marca Наваса. – "Реал" не может настраиваться на игру с мыслью о том, что соперник стал слабее после ухода одного футболиста. Его место в составе каталонцев займет другой футболист, который наверняка захочет доказать, что он не слабее бразильца.

Отметим, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 13 августа и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи