Кепа Аррисабалага: "Были предложения из других клубов, но я предпочел остаться в "Атлетике"

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага отметил, что рад тому, что продолжит выступать за команду, которую считает своим домом. Он также подтвердил, что у него были предложения из других клубов.

В понедельник "Атлетик" объявил о продлении контракта с 23-летним голкипером до 30 июня 2025 года.

– Очень счастлив, что продолжу выступление за клуб, который считаю своим домом. Я уже почти 15 лет в "Атлетике", и это очень важный момент для меня, – приводит Marca слова Аррисабалаги. – После долгого процесса переговоров все закончилось удачно. Благодарен клубу за то, что на меня не оказывалось давления в связи со временем. Несмотря на то, что у меня были предложения от других клубов, я предпочел остаться в "Атлетике".

Ранее сообщалось, что Аррисабалага не соглашался на новую сделку с "Атлетиком", поскольку был близок к переходу в "Реал". Однако медлительность мадридцев в переговорах с басками привела к тому, что игрок устал ждать решительных действий от "Королевского клуба" и решил продлить контракт с "Атлетиком".