Каземиру – о поражении от "Леванте": "Непозволительно совершать такие ошибки в матче с "ПСЖ"

Полузащитник "Реала" Каземиру считает, что его команда неудачно сыграла в обороне в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (2:2). По словам футболиста, во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" мадридцы не имеют права так неосмотрительно действовать в защите.

– Мы допустили две ошибки и пропустили два гола, вот таков футбол, – цитирует Каземиру BeIN Sports. – Но если ты совершаешь такие ошибки, то должен понимать, что уровень мастерства соперника хватает для того, чтобы тебя за них наказать.

Сейчас мы должны думать только о ближайшей игре, но очевидно, что с "ПСЖ" так неудачно действовать в обороне непозволительно.

Напомним, что первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ" пройдет 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча состоится 6 марта в Париже.