Карим Бензема: "Роналду более эгоистичен, чем я"

Нападающий "Реала" Карим Бензема признался, что у него хорошие отношения с одноклубником Криштиану Роналду. Также он отметил, что сейчас от форвардов требуется забивать гораздо больше, чтобы считаться хорошими бомбардирами.

- Я забиваю голы, но когда есть кто-то, кто забивает 50 мячей за сезон... Раньше нападающие забивали по 25 мячей и считались хорошими бомбардирами, - цитирует Telefoot Бензема. - Мне нравится футбол и выигрывать трофеи. Мои отношения с Роналду? Мы с Криштиану хорошо ладим, мне нравится играть с ним. Однако он более эгоистичен, чем я, но это нормально. Меня это не беспокоит. В конце концов, это хорошо для команды.