Карим Бензема: "Мы привыкли к Криштиану, но теперь забивать нужно мне. Я готов к этому"

Нападающий "Реала" Карим Бензема отметил, что в команде привыкли к тому, что голы забивал экс-форвард мадридского клуба Криштиану Роналду. Футболист также добавил, что теперь это касается его самого, но он к этому готов.

- Мы всегда хотим большего, - приводит Marca слова Бензема. - "Реал Мадрид" - лучший клуб в мире, мы всегда стремимся иметь больше игроков, чтоб нападающие забивали больше голов и отдавали больше передач. Раньше у нас был Криштиану, теперь его нет, и это касается меня, но я к этому готов.

В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за "Реал", забил 10 голов и отдал две передачи.

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