Иско - Тони Адамсу: "Официант, "Кока-колы"

Во время матча 36-го тура чемпионата Испании между "Гранадой" и "Реалом" (0:4) полузащитник мадридской команды Иско пошутил над наставником хозяев поля Тони Адамсом, сообщает Marca. Англичанин был одет в строгий костюм. После того, как он снял пиджак и остался в жилетке, тренера напомнил испанцу официанта.

"Официант, "Кока-колы" - выкрикнул Иско в сторону Адамса, чем рассмешил Луку Модрича и Тони Крооса.