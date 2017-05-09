Иско - Тони Адамсу: "Официант, "Кока-колы"

Во время матча 36-го тура чемпионата Испании между "Гранадой" и "Реалом" (0:4) полузащитник мадридской команды Иско пошутил над наставником хозяев поля Тони Адамсом, сообщает Marca. Англичанин был одет в строгий костюм. После того, как он снял пиджак и остался в жилетке, тренера напомнил испанцу официанта.
"Официант, "Кока-колы" - выкрикнул Иско в сторону Адамса, чем рассмешил Луку Модрича и Тони Крооса.
El vacile de Isco a Adams en el banquillo: "¡Camarero! ¡Una Coca-Cola!" ➡ https://t.co/r43cxJmYnF pic.twitter.com/0Gt9KNWChn– MARCA (@marca) 8 мая 2017 г.