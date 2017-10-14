Иньеста восстановился от травмы и может сыграть с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может принять участие в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", сообщает Goal. По информации источника, 33-летний хавбек восстановился от травмы подколенного сухожилия, полученной во встрече с "Лас-Пальмасом", которая состоялась 1 октября.

Отметим, что из-за этого повреждения игрок каталонцев пропустил матчи сборной Испании в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года против Албании (3:0) и Израиля (1:0).

После 7 туров ла лиги "Барселона" занимает первое место, набрав 21 очко. "Атлетико", в свою очередь, располагается на четвертой строчке (15 очков).

Матч "Атлетико" - "Барселона" пройдет сегодня. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.