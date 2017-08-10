Иньеста пропустил тренировку "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста пропустил тренировку команды, сообщает официальный Твиттер каталонцев. Отмечается, что 33-летний хавбек пропустил занятие с разрешения тренерского штаба. Причины отсутствия игрока не называются.

Напомним, ранее появлялась информация, что Иньеста может стать частью сделки между "Барселоной" и "Ювентусом" по переходу в испанский клуб нападающего Пауло Дибалы. Руководство сине-гранатовых рассматривает аргентинца в качестве потенциальной замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Иньеста – воспитанник "Барселоны", он выступает за основной состав каталонцев с сезона-2002/03. За это время он принял участие в 630 матчах во всех турнирах, забив 55 голов и отдав 136 результативных передач.