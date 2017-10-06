Иньеста подписал с "Барселоной" контракт до конца карьеры

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Отмечается, что испанец подписал с каталонским клубом контракт до конца карьеры.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2018 года. Официальная церемония заключения соглашения состоится сегодня на арене "Камп Ноу".

Ранее о продлении контракта с футболистом говорил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу. Иньеста выступает с 2002 года. В футболке клуба он провел 639 матчей и забил 55 голов.