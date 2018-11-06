Иньеста поддержал Лопетеги

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", заявил, что поддержал экс-главного тренера "Реала" Хулена Лопетеги после его увольнения из "королевского клуба".

- Я начал общаться с Лопетеги с тех пор, когда он возглавил сборную, - приводит слова Иньесты Onda Cero. - У нас установились прочные взаимоотношения. Никто не хотел, чтобы произошла та история на чемпионате мира. Я написал Хулену на следующий день после того, как его уволили из "Реала". В футболе важен результат, поэтому нам нужно принимать такие вещи.

Напомним, Лопетеги был уволен из "Реала" 29 октября после разгромного поражения от "Барселоны" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5). Исполняющим обязанности главного тренера стал Сантьяго Солари, ранее возглавлявший "Кастилью".

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