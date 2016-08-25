Хамес Родригес приобретает дом в Турине

Представитель полузащитника "Реала" Хамес Родригес сегодня прибыл в Турин, чтобы завершить сделку по покупке футболистом дома в городе, информирует AS. Сообщается, что сегодня колумбиец официально станет владельцем дома в Турине.
По слухам, в услугах 25-летнего футболиста был заинтересован "Ювентус". Сам латиноамериканец не хочет покидать "Реал", но главный тренер команды Зинедин Зидан не гарантирует Родригесу игровую практику в стартовавшем сезоне.
баламошка
Раз Реал не хочет, пусть пуляет за Турин. Он ещё всем покажет и докажет!
16:43 25 августа