16:21 25 августа | ФУТБОЛ — Италия

Хамес Родригес приобретает дом в Турине

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Представитель полузащитника "Реала" Хамес Родригес сегодня прибыл в Турин, чтобы завершить сделку по покупке футболистом дома в городе, информирует AS. Сообщается, что сегодня колумбиец официально станет владельцем дома в Турине.

По слухам, в услугах 25-летнего футболиста был заинтересован "Ювентус". Сам латиноамериканец не хочет покидать "Реал", но главный тренер команды Зинедин Зидан не гарантирует Родригесу игровую практику в стартовавшем сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Раз Реал не хочет, пусть пуляет за Турин. Он ещё всем покажет и докажет!

16:43 25 августа

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