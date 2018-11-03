Игорь Корнеев: "Понял, что "Барселона" связывает мне руки и попросил аннулировать контракт"

Бывший полузащитник "Барселоны" Игорь Корнеев рассказал, почему он ушел из команды.

– Правда, что вы с сыном Йохана Кройфа Йорди претендовали на одно место, и потому "Барса" не стала c вами продлевать контракт?

– Это неправда, поскольку Йорди не играл на флангах и претендовала на роль плеймейкера. Поначалу я подписал трехлетний контракт с "Барселоной" по схеме 1+1+1. Но позднее понял, что этим клуб связывает мне руки, поскольку получает право каждый год решать, продлевать ли со мной отношения или нет. Мне больше всего не нравился пункт, что если "Барса" находит какую-то клуб, с которым сойдется в финансовых вопросах, то меня, не спрашивая, можно отдать в аренду. Это условие было одним из самых важных. И на следующий день я попросил соглашение аннулировать. (Александр Львов)

В сезоне-1995/95 Корнеев провел за первую команду "Барсы" 12 матчей.

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".

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