Игорь Корнеев: "Гаспар - один из худших президентов в истории "Барселоны". В этом я сам убедился"

Бывший полузащитник "Барселоны" Игорь Корнеев вспомнил о своем негативном опыте взаимодействия с экс-президентом "Барсы" Жоаном Гаспаром.

– В те времена у футболистов не могло быть статуса свободного агента. И если ты уходил из команды даже по истечении контракта, бывший клуб все равно мог претендовать на какие-то деньги. В то время президентом "Барселоны" был Жоан Гаспар. Это один из худших руководителей, которые были в истории клуба. В этом я убедился на своем примере, - сказал Корнеев. - Когда контракт с "Барселоной" закончился, у меня было время, чтобы найти вариант для продолжения карьеры. Но Гаспар мне никак не хотел давать цену. То просил три миллиона, то четыре, то пять. Затем уговаривал подождать. Человек довел ситуацию до того, что я не успел в трансферное окно перейти в другую команду и потерял полгода. (Александр Львов).

В сезоне-1994/95 Корнеев провел за первую команду "Барсы" 12 матчей.

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".

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