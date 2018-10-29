Игорь Корнеев: "Без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать"

Бывший полузащитник "Барселоны" Игорь Корнеев в интервью "СЭ" отметил, что каталонцы заслуженно разгромили "Реал" в 10-м туре чемпионата Испании (5:1).

– Как вам класико без Месси и Роналду?

– Непривычно. Но все равно было интересно и приятно наблюдать за матчем. Особенно за "Барселоной" (улыбается). Я в принципе еще до игры говорил, что каталонцы – фавориты. Правда, предполагал, что они победят с минимальным счетом.

– А тут 5:1. По делу?

– Да, заслуженно наколотили столько мячей. Конечно, Месси во многом определяет игру "Барсы". Но эта встреча показала, что в команде достаточно классных исполнителей. Прежде всего, Суарес. Просто блестящий матч в его исполнении! Настоящий топ-форвард. Ему даже миллиметра нельзя дать свободного пространства – сразу наказывает. (Виталий Айрапетов)

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