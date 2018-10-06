Хулен Лопетеги: "Я не думаю об отставке"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после поражения в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (0:1) заявил, что не думает об отставке.

- Мы разочарованы, так как хотели победить, - приводит слова Лопетеги Marca. - Мы начали игру довольно хорошо, но были наказаны за нереализованные моменты. Я не думаю об отставке, а продолжаю смотреть вперед. Травмы Бэйла и Бензема нам дорого обошлись.

Я ожидал большего от команды, хотя и не сомневаюсь, что игроки старались изо всех сил. "Реал" переживает тяжелый момент. Ясно, что главный тренер является ответственным за такие результаты.

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