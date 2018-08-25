Хулен Лопетеги: "Вся команда может компенсировать отсутствие голов Роналду"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги дал понять, что на него не давит отсутствие Криштиану Роналду. Он ответил на вопрос журналистов о том, как мадридцы будут компенсировать нехватку 50-60 голов, которые за сезон забивал португалец.

– Нужно уметь компенсировать эти голы, – цитирует AFP Лопетеги. – Мы можем коллективно справиться с этим. Иногда забить может один человек, потом – другой. Это не должно как-то давить. Такая ответственность не ложится на кого-то одного. Все зависит от команды, которая берет это на себя. Можно эти голы распределить на всю команду.