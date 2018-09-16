Хулен Лопетеги: "Модричу нужно время, чтобы вернуться на высокий уровень"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги - о матче с "Атлетиком" (1:1) в четвертом туре чемпионата Испании.

- "Атлетик" - это команда, которая высоко прессингует и усложняет вам жизнь. В первом тайме нам было непросто, но мы значительно добавили во второй половине. Это был очень интенсивный матч. "Атлетик" сыграл очень хорошо, мы же прибавили во втором тайме, - цитирует специалиста Football Espana. - В первом тайме в нашей игре было слишком много спешки, но во втором тайме мы исправили это. Мы были спокойнее, больше контролировали мяч и имели больше моментов. В Иско мы видим игрока, который может получить мяч, находясь позади полузащитников соперников. Мы создали больше моментов, но и упустили их больше, чем наши соперники. Они создавали угрозы для нас и делали это интенсивно. Мы не были успешны в завершении атак. Это был очень "атлетичный" матч. Мы могли выпустить Мариано Диаса, но мы видели, что Гарет Бэйл нуждается в отдыхе, и поэтому выпустили вместо него Лукаса Васкеса. Лето было сложным для Луки Модрича по разным причинам, но теперь он вернулся. Ему нужно время, чтобы вернуться на высокий уровень - поэтому он и играет.

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