Хосеп Мария Бартомеу: "Иньеста должен завершить карьеру в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что все игроки счастливы находиться в каталонском клубе. По его словам, клуб будет бороться за победу во всех турнирах, в которых будет участвовать.

- Мы регулярно общаемся с игроками, - цитирует Sport Бартомеу. - Они все счастливы. Все нормально. У нас хорошая команда, и мы стремимся выиграть каждый трофей, как и каждый год.

Продление контракта с Иньестой? Мы продолжаем переговоры. У него еще есть действующий контракт. Андрес должен завершить карьеру в "Барселоне".