"Хетафе" – "Атлетико": видеотрансляция матча

В матче 5-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 22 сентября, "Хетафе" принимает "Атлетико".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Хетафе" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.30 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей