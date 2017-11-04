Гвардьола призвал представителей Испании и Каталонии сесть за стол переговоров

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что обеспокоен тем фактом, что власти Испании арестовали ряд руководителей Каталонии после объявления о независимости республики. По его словам, представители двух сторон должны сесть за стол переговоров.

- Хотелось бы, чтобы каталонских политиков, которых арестовали власти Испании, отпустили, - приводит Goal слова Гвардьолы. - Я беспокоюсь об этом, потому что такое может произойти с каждым из нас. А они всего лишь выразили свою точку зрения. Они просто выполнили свои предвыборные обещания, которые отражают мнение большинства каталонцев. Пугает, что Испании откатывается назад в развитии демократии.

Представители Испании и Каталонии должны сесть за стол переговоров. Необходимо согласовать условия референдума, которые устроят обе стороны. Иначе будет сложно разрешить эту ситуацию.